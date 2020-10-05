KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2020 sınav tarihleri…
İki yıllık üniversite mezunu adayların katıldığı KPSS ön lisans sınavının başvuruları 2 Eylül tarihinde tamamlandı. Memur olmak isteyen vatandaşlar, KPSS ön lisans sınavının tarihi ise...
GÜNDEM 05.10.2020, 15:17
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ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre, KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 26 Kasım Perşembe günü açıklanacak.
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.
KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM'nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.
KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM'nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.
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