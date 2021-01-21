KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sıralamaları güncellendi

ÖSYM, 2020 KPSS sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaların güncellendiğini duyurdu ve AİS sistemine yansıtıldığını kaydetti.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır." denildi.

Sınava giren adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

2020 KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesihttps://t.co/93XkaSLAcs pic.twitter.com/uBUNbmfKIL

— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 21, 2021



2020 KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesihttps://t.co/93XkaSLAcs pic.twitter.com/uBUNbmfKIL — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 21, 2021 pushfn('ads');

