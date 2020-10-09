Kozan’da Ermeni mezalimi anıtı yapılacak
Saadet Partili Kozan Belediyesi Ekim ayı olağan kongresinde, Ermenilerin, Kozan’da yaptığı zulmü gelecek nesillere aktarmak için bir mezalim anıtı dikmeye karar verdi.
GÜNDEM 09.10.2020, 07:55
Saadet partili Kozan Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın da katıldığı toplantıda, Ermenilerin Kozan’da yaptığı zulüm hatırlatıldı. Geçmişte Kozan’da bir çok katliama imza atan Ermenileri kınamak amacıyla bir mezalim anıtı yapma kararı alan Kozan Belediye Meclisi, Azerbaycan’a destek mesajı verdi. Ermenilerin yaptığı zulmü gelecek nesillerin unutmaması için yapılacak anıtın yerinin belirlenmesinin ardından toplantı sona erdi.
Toplantıda konuşan Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, şuan devam eden Azerbaycan’ın haklı davasına destek vererek “Kozan Belediyesi’nin sözde Ermeni soykırımını kınamak amacıyla geçmişte bir anıt yapma kararı var. Biz de şimdi yeni bir karar alarak, Ermenilerin Kozan’da yaptığı zulümlere ilişkin bir mezalim anıtı dikmek için karar aldık. Bu anıtla birlikte Ermenilerin bizlere yaptığı zulmü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, şuan devam eden Azerbaycan’ın haklı davasına destek vererek “Kozan Belediyesi’nin sözde Ermeni soykırımını kınamak amacıyla geçmişte bir anıt yapma kararı var. Biz de şimdi yeni bir karar alarak, Ermenilerin Kozan’da yaptığı zulümlere ilişkin bir mezalim anıtı dikmek için karar aldık. Bu anıtla birlikte Ermenilerin bizlere yaptığı zulmü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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