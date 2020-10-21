Kozan Belediyesi’nin meslek kursları devam ediyor

Saadet Partili Kozan Belediyesi ilçedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor. 2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Kozan Belediyesi tarafından yürütülen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı” eğitim faaliyetlerine ilgi giderek artıyor. Kozan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ve İŞKUR destekleriyle, Şehit Bünyamin Çabuk Hayatboyu Eğitim merkezi’nde açılan kurslarda Kozanlı kadınlar öğrendikleri mesleklerle ekonomiye katkı sağlıyor. Kadınlara yönelik devam eden kurslar hakkında bilgi veren Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Söğüt, “ Burada 3 sınıfta 36 kursiyerimiz var. Aylık 3-6 aylık periyotlarda eğitimlerimiz değişiyor. Bazen İŞKUR destekleri ile eğitimlerde oluyor. Üreten bir toplum, üreten kadın, olma hayallerini Kozan Belediyesinin destekleri ile gerçekleştiriyorlar. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın destekleri ile süren merkezimizde ilçemiz insanlarının aktif üretken olması, turizm canlanması için çalışma sürdürüyoruz. Bu merkezimiz de sosyal projeler arasında yer almakta” diye konuştu.

