Kozan Belediyesi'nden sokak hayvanları için mama noktaları

Saadet partili Kozan Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri ilçenin belli noktalarına sokak hayvanlarının faydalanması için mama noktaları oluşturdu. Hayvan severlerin yaptığı geri dönüşler sonucu belirlenen yerlere sokak hayvanları için mama ve su kapları yerleştirildi. Öte yandan barınak ve ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde de düzenli aralıklarla sokak hayvanları için uygulamalar yapılıyor.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Saadet Partili Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, “Sokak hayvanları için Kozan Belediyesi olarak elimizdeki imkânları zorluyoruz, yeni yapılan mama noktalarının kış mevsimi ile birlikte hayvanlarımızın temiz beslenmeleri için gerekli olduğunu düşündük, umarım hayvan severler de bu noktalara ilgi gösterir. Köpeklerimizin sadece beslenmesi yok, bu hayvanların toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması, sağlığı, yarası beresi birçok bakımı var bu işlerle hem maddi hem de emek anlamında yetişebildiğimiz kadar ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

