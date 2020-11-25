Kovid-19 meslek hastalığı… “Kapsamlı olarak hayata geçirilmeli”

Meclis Sağlık Komisyonu’nda fikir birliğine varılan Kovid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ile ilgili değerlendirme yapan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, tarafların fikir birliğine varmış olmasından son derece memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM Sağlık Komisyonu’nda Kovid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesine ilişkin fikir birliği ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hak-İş olarak salgının başladığı Mart ayından bu yana hazırladıkları raporlar ve yaptıkları basın açıklamasında konuyu sürekli gündeme getirdiklerini belirten Arslan, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda gündeme gelen Kovid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması hususunda tüm tarafların fikir birliğine varmış olmasından son derece memnuniyet duyduklarını kaydetti.



İş sağlığı ve güvenliğinin temel insan hakkı olduğuna inandıklarını vurgulayan Arslan, “İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşmasında ve yaygınlaştırılmasında devlet, işçi ve işveren olmak üzere tüm kesimlerin ortak bir anlayış geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede endüstri ilişkiler sistemimizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinin sosyal diyalog mekanizmalarının çağdaş demokrasilerde olduğu gibi etkin bir şekilde devreye sokulması ile mümkün olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir gereği olarak TBMM’de var olan komisyonların hem sayılarının artırılması hem de daha güçlü ihtisas komisyonları oluşturularak demokrasimize katkı vermesi sağlanmalıdır” dedi.

