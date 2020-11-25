“Kovid-19 aşısı tüm ülkelerin ve insanlığındır”

Kovid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Türk Eczacıları Birliği, aşının ilaç firmalarının veya gelişmiş ülkelerin elinde tekeline bırakılmaması gerektiğini kaydederek, tüm dünya halklarının aşıdan eşit şekilde yararlanması çağrısında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Kovid-19 pandemisi aşısı için çalışmalar devam ederken kimi çalışmalardan umut vaat eden haberler de gelmeye başladı. Bu haberlerin aşı çalışmalarında sona yaklaşıldığı yönünde yorumlara neden olurken Türk Eczacıları Birliği’nden önemli çağrı geldi. Açıklamada, aşının ilaç firmaları ya da bazı ülkelerin tekelinde olmaması gerektiğini kaydederek tüm dünya halklarının aşıdan eşit şekilde yararlanması gerektiğini kaydedildi.



Ülkelerin aşıya erişim dağılımında kendilerini endişeye sevk eden durumların olduğunu vurgalanan açıklamada, ‘öncelikli ülkeler’ kavramlarının aşı için rafa kaldırılması ve ortak çabaya dayalı küresel çözümler oluşturulması gerektiğini belirtti. Birlik, önceliğin belirli ülkelere değil, sağlık çalışanlarına, avantajsız gruplara ve yoksul bölgelere verilmesinin daha adil bir dağılım olacağının altını çizildi.



İlaç firmalarının salgın sırasında tüm patent ve fikri mülkiyet haklarından feragat etmesi çağrısı yapılan açıklamada, Aşı fiyatları insan sağlığı önünde engel olmamalıdır. Aşılar ve COVID’de kullanılan tüm ilaçlar her koşulda, herkes için kamu tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanmalıdır. Aşı ülkelerin ekonomik durumlarına göre fiyatlandırılmalı, üreticiler tarafından yoksul ülkelere ücretsiz olarak sağlanmalıdır” denildi.



* Çeşitli temaslarda bulunmak üzere, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile Elazığ’a gelen Bakan Kurum, merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak’ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için Akçakiraz, Yazıkonak ve Karşıyaka mahallelerinde inşası tamamlanan konutları gezdi.



30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle tüm Türkiye’nin İzmir’in yanında olduğunu dile getiren Kurum, Elazığ’da, Malatya’da, Van’da, Bingöl’de yapılan projelerin aynısını İzmirliler için de yapmak amacıyla seferber olduklarını aktardı.Kurum, “İzmir’de de bir yıl içerisinde konutlarımızı veriyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızı uygun şartlarda ödeyebilmeleri için konut fiyatlarında yüzde 50’ye varan indirimler yaptı ve bu müjdeyi vatandaşımızla paylaştı” diye konuştu.

