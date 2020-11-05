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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi istifa etti

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından görevinden istifa etti.

GÜNDEM 05.11.2020, 14:32
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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi istifa etti
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından görevinden istifa etti.Detaylar geliyor...
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