Korsan saldırına uğrayan M/V Mozart adlı gemi limana ulaştı

Mozart gemisine yapılan saldırının duyulmasının ardından Türkiye kaçırılan 15 mürettebatı sağ salim teslim almak için diplomasi trafiğini devreye soktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korsanların gemide bıraktığı dördüncü kaptan Furkan Yaren’le iki kez telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı, tüm Afrika ülkelerinde bulunan dışişleri mensuplarını alarm durumuna geçirdi. Türkiye’nin Lebrevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız’a gemiyi karşılaması için talimat verildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini dile getirdi. Jeyhun Bayramov Azerbaycanlı diplomatların da mürettebatın sağ salim evlerine kavuşmaları için devrede olduğunu söyledi.

Korsanların geride bıraktıkları 3 personel gemiyi Gabon’un Gentil Limanı’na ulaştırdı. Türkiye’nin Lebrevil Büyükelçiliği görevlileri gemiyi limanda karşıladı. Mürettebata burada ilk tıbbi müdahale yapıldı. Hayatını kaybeden 2. Mühendis Farman Ismayilov’un cenazesi gemiden alındı.

