Koronayla ilgili şaşırtan sonuç: Yüzde 50 hala kelle paçaya inanıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi, corona virüsün ortaya çıkardığı komplo teorilerini araştırdı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün yürüttüğü infodemi (bilgi kirliliği) araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında, 10 binden fazla tweet analiz edilirken, 1629 kişiyle de anket çalışması yapıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 39’u Almanya’nın geliştirdiği aşıyı yaptırma eğiliminde. Bu oran Çin ve Rusya tarafından geliştirilen aşılar için yüzde 29, ABD tarafından geliştirilen aşı için yüzde 31. Katılımcıların yüzde 58’i Türkiye tarafından geliştirilen aşıyı yaptıracaklarını söylüyor.

Araştırmaya göre; işkembe, kelle paça çorbası gibi besinlerin corona virüsten koruyacağına inananların oranı yüzde 50; yüzde 27’lik bir kesim virüs yayılmadan önce ABD’de aşısının geliştirildiği görüşüne katılıyor. Katılımcıların yüzde 29’u corona virüsün yarasa çorbası yiyenlerden bulaştığı inancında.

