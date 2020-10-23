Koronayı hafif geçirenlerin bulaştırma oranı 10 günden sonra düşüyor

Koronavirüse bir yandan aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, bir yandan da virüsün karakteristik özellikleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor.



Asian News International'ın (ANI) haberine göre, sonuçları "Infection Control and Hospital Epidemiology" dergisinde yayımlanan çalışmada, dünya çapında 77 araştırmanın bulgularını değerlendirildi.



Çalışmada Kovid-19'u ağır geçiren hastaların virüsü 20 güne kadar bulaştırabildiği tespit edilirken hafif geçirenlerde veya semptom göstermeyenlerde bu sürenin 10 güne düştüğü gözlendi.

Doçent Dr. Monica Sikka, "İnsanlar uzun süre virüs yayabiliyor olsalar da incelediğimiz araştırmalar, bulaşıcılığı 'öngörebilen' canlı virüsün, hafif semptomları olan kişilerde yalnızca 9 güne kadar tespit edildiğini gösterdi" dedi.

