Koronaya yakalanan onlarca kedi itlaf edildi!
Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rastlanan bazı kedilerin de itlaf edildiği açıklandı.
GÜNDEM 29.11.2020, 02:07
Anadolu Ajansı'nın Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinden aktardığı haberine göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.
Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.
Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.
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