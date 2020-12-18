Koronaya yakalanan Macron’dan ilk açıklama
Yeni tip koronavirüse yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklama geldi. Macron, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 18.12.2020, 22:48
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Macron, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, çok iyi korunmasına ve tedbirlere dikkat etmesine rağmen, dün Covid-19 testinin pozitif çıktığını, bunun da virüsün herkese bulaşabileceğini gösterdiğini söyledi.
Yorgun olduğunu, başının ağrıdığını ve öksürdüğünü kaydeden Macron, "Ancak sağlık durumum iyi." ifadelerini kullandı.
Macron, Elysee Sarayı'nın son günlerde temasta olduğu kişilerle irtibata geçtiğini aktardı.
Sağlık durumuna ilişkin her gün bilgi vereceğini vurgulayan Macron, Covid-19'a yakalanması nedeniyle Brexit müzakereleri ve salgının seyrini uzaktan takip ettiğini belirtti.
Macron, halka tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.
pic.twitter.com/MrfTQXpRBW
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2020
Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisini 7 gün izole edeceği bildirilmişti. Bunun üzerine Macron ile temasta olduğu gerekçesiyle Başbakan Jean-Castex ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand 7 gün karantinaya girmişti.
Sağlık Bakanı Olivier Veran, Macron'un Covid-19'a geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceğini belirtmişti.
pic.twitter.com/MrfTQXpRBW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2020
Yorgun olduğunu, başının ağrıdığını ve öksürdüğünü kaydeden Macron, "Ancak sağlık durumum iyi." ifadelerini kullandı.
Macron, Elysee Sarayı'nın son günlerde temasta olduğu kişilerle irtibata geçtiğini aktardı.
Sağlık durumuna ilişkin her gün bilgi vereceğini vurgulayan Macron, Covid-19'a yakalanması nedeniyle Brexit müzakereleri ve salgının seyrini uzaktan takip ettiğini belirtti.
Macron, halka tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.
pic.twitter.com/MrfTQXpRBW
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2020
Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisini 7 gün izole edeceği bildirilmişti. Bunun üzerine Macron ile temasta olduğu gerekçesiyle Başbakan Jean-Castex ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand 7 gün karantinaya girmişti.
Sağlık Bakanı Olivier Veran, Macron'un Covid-19'a geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceğini belirtmişti.
pic.twitter.com/MrfTQXpRBW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2020
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