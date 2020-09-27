Koronavirüsün yeni ve kesin bir belirtisi daha tespit edildi
İspanyol doktorlar, koronavirüsün yeni ve kesin bir belirtisi daha tespit edildiğini açıkladı.
GÜNDEM 27.09.2020, 08:11
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İspanyol doktorlar, Covid-19'un yeni kesin belirtisini tespit etti. Yapılan araştırmaya göre, dil ucunda çıkan küçük kırmızı veya beyaz sivilcelerin Covid-19 belirtisi olduğu açıklandı.
Sputnik Türkçe'nin Daily Star'a dayandırdığı habere göre, İspanya'da yeni bir Covid-19 belirtisi bulan doktorlar, bu hastalığa yakalanan kişilerde dil ucunda küçük kırmızı veya beyaz sivilcelerin görüldüğünü bildirdi.
Araştırmaya, yüzde 58'i kadın olmak üzere orta yaş ve yaşlı hastalar katıldı.
İspanyol doktorların vardığı sonuç İngiliz meslektaşları tarafından da doğrulandı.
Ancak İngiliz doktorlar, dil ucundaki döküntünün daha sık çocuklarda görüldüğünü ve hatta küçük çocuklarda görülen tek belirti olduğunu dile getirdi.
Sputnik Türkçe'nin Daily Star'a dayandırdığı habere göre, İspanya'da yeni bir Covid-19 belirtisi bulan doktorlar, bu hastalığa yakalanan kişilerde dil ucunda küçük kırmızı veya beyaz sivilcelerin görüldüğünü bildirdi.
Araştırmaya, yüzde 58'i kadın olmak üzere orta yaş ve yaşlı hastalar katıldı.
İspanyol doktorların vardığı sonuç İngiliz meslektaşları tarafından da doğrulandı.
Ancak İngiliz doktorlar, dil ucundaki döküntünün daha sık çocuklarda görüldüğünü ve hatta küçük çocuklarda görülen tek belirti olduğunu dile getirdi.
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