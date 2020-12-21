Koronavirüsün yeni türü tespit edildi
Avustralya'da, koronavirüsün İngiltere'de de ortaya çıkan daha bulaşıcı ve tehlikeli türü tespit edildi.
GÜNDEM 21.12.2020, 20:15
ABC News’in haberine göre ülkedeki Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti yerel hükümeti, Kovid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye hava yolu seferiyle dönen iki yolcuda görüldüğünü belirtti.
Yolcuların testlerinin pozitif çıktığı kaydedilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.
Kovid-19'un söz konusu bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı saptanmıştı.
- Hindistan, İngiltere'den ülkeye yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu
Öte yandan Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre Hindistan, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türü nedeniyle bu ülkeden hava yolu seferlerini durdurdu.
Hükümetten yapılan açıklamada, "İngiltere'de yaşanan mevcut durum göz önünde bulundurularak, Hindistan hükümeti, İngiltere'den yapılacak uçuşların 31 Aralık'a kadar askıya alınmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, seferlerin durdurulma kararının çarşamba gününden itibaren yürürlüğe gireceği, o zamana kadar gelen yolcuların teste tabi tutulacağı aktarıldı.
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke, art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.
Yolcuların testlerinin pozitif çıktığı kaydedilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.
Kovid-19'un söz konusu bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı saptanmıştı.
- Hindistan, İngiltere'den ülkeye yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu
Öte yandan Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre Hindistan, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türü nedeniyle bu ülkeden hava yolu seferlerini durdurdu.
Hükümetten yapılan açıklamada, "İngiltere'de yaşanan mevcut durum göz önünde bulundurularak, Hindistan hükümeti, İngiltere'den yapılacak uçuşların 31 Aralık'a kadar askıya alınmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, seferlerin durdurulma kararının çarşamba gününden itibaren yürürlüğe gireceği, o zamana kadar gelen yolcuların teste tabi tutulacağı aktarıldı.
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke, art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.
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