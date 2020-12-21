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Koronavirüsün yeni hali B117 hızla yayılıyor! O ülkede de görüldü
Koronavirüsün yeni hali B117 virüsü hızla yayılıyor. Mutasyon geçiren koronanın yeni hali B117 İtalya'da da görüldü.
GÜNDEM 21.12.2020, 10:47
Dünya hafta sonunda şok bir gelişme yaşadı. Koronavirüs mutasyon geçirdi ve B117 adlı yeni bir şekli ortaya çıkardı. Mutasyon geçiren Korona’nın yeni hali İngiltere’de hızla yayılırken, Hollanda’nın ardından İtalya’da da B1117 görüldü. Konu ile ilgili açıklama yapan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalya’da bir hastada yeni türe rastladıklarını açıkladı.
Yeni türü taşıyan kişinin Roma’da bulunan Celio Askeri Hastanesi’nde bir kişi olduğu ifade edilirken, kişinin bir gün önce İngiltere’de İtalya’ya giriş yaptığı bilgisi verildi.
Yeni türün başka hangi ülkelere yayıldığı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Yeni türü taşıyan kişinin Roma’da bulunan Celio Askeri Hastanesi’nde bir kişi olduğu ifade edilirken, kişinin bir gün önce İngiltere’de İtalya’ya giriş yaptığı bilgisi verildi.
Yeni türün başka hangi ülkelere yayıldığı önümüzdeki günlerde belli olacak.
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