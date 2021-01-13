Koronavirüsün şiddetini arttırıyor! Bağırsaklarda şaşırtan gerçek
Koronavirüs hastalığında bağırsak bakterilerinin hastalığın süresi ve şiddetinin etkilediği ortaya çıktı.
GÜNDEM 13.01.2021, 04:59
Yapılan araştırma sonucunda göre bağırsak bakterilerinin hastalığın süresi ve şiddetini etkileyebileceği ortaya çıktı. Araştırma ekipleri sindirim sistemindeki mikrobiyomun koronavirüsten kurtulmayı nasıl etkileyebileceğini görmek adına, 100 hastandan kan örnekleri alındı. Yapılan araştırma sonucunda herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı.
Konuyla ilgili araştırma Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:"Bu sonuçlar, bağırsak mikrobiyota bileşiminin Kovid-19'a verilen bağışıklık tepkisinin büyüklüğü ve ardından doku hasarıyla ilişkili olduğunu ve bu nedenle hastalığın şiddetinin artması ya da azalmasında rol oynayabileceğini gösteriyor"
Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda kan örneklerini inceleyerek, iyileşmeden 30 gün sonra bile, kişilerin bağırsak mikrobiyota dengesizliği gösterdiği için bu durum bazılarında korona virüsün daha uzun sürebildiğini belirtti.
Konuyla ilgili araştırma Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:"Bu sonuçlar, bağırsak mikrobiyota bileşiminin Kovid-19'a verilen bağışıklık tepkisinin büyüklüğü ve ardından doku hasarıyla ilişkili olduğunu ve bu nedenle hastalığın şiddetinin artması ya da azalmasında rol oynayabileceğini gösteriyor"
Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda kan örneklerini inceleyerek, iyileşmeden 30 gün sonra bile, kişilerin bağırsak mikrobiyota dengesizliği gösterdiği için bu durum bazılarında korona virüsün daha uzun sürebildiğini belirtti.
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