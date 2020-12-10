Koronavirüsün ilacı bulundu mu? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı

Koronavirüsün çaresi olduğu iddia edilen "MOLNUPİRAVİR!" ilacına ilişkin Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki bugünkü yazısında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüsün bedende yayılmasını en geç 24 saat içerisinde tamamen durdurabileceği iddia edilen ilaca ilişkin, "Henüz Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları süren bu yeni ilacın, koronavirüsün bedende yayılmasını en geç 24 saat içerisinde tamamen durdurabileceği öne sürülüyor. Bilindiği gibi, halen geliştirilen aşılar pandemide sadece koruyucu amaçla kullanılıyor. Tedavi için elimizde hâlâ bu virüse yüzde 100 etkili olduğu kanıtlanmış herhangi bir ilaç yok." dedi.

İşte Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun bugünkü yazısının ilgili kısmı;

SON günlerde bilim çevrelerinin de medyanın da sık sık gündeme getirdiği hatta COVID-19 enfeksiyonuna çare olabileceğini düşündüğü bir ilaç var: MOLNUPİRAVİR!Henüz Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları süren bu yeni ilacın, koronavirüsün bedende yayılmasını en geç 24 saat içerisinde tamamen durdurabileceği öne sürülüyor. Bilindiği gibi, halen geliştirilen aşılar pandemide sadece koruyucu amaçla kullanılıyor. Tedavi için elimizde hâlâ bu virüse yüzde 100 etkili olduğu kanıtlanmış herhangi bir ilaç yok. Haber de zaten bu nedenle dikkati çekti ve önem kazandı. Umalım ki bundan sonraki haberler de olumlu gelsin. Umalım ki aşı konusunda olduğu gibi ilaç tedavisinde de yüzümüz gülsün. Konunun detaylarını cumartesi günkü yazımda daha etraflı açıklayacağım.

