Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi daha ortaya çıktı
Ani ve acısız diş kaybının da Covid-19 belirtisi olduğu açıklandı.
GÜNDEM 28.11.2020, 20:36
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Mutasyona uğrayan Koronavirüs yeni belirtileri ortaya çıkıyor. ABD'de yapılan araştırma sonucunda ani ve acısız diş kaybının da Covid-19 belirtisi olduğu açıklandı. The New York Times gazetesi, diş sağlığı ile ilgili uzun süreli Covid-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Khemili adlı kadının ilkbaharda Covid-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiğini açıkladı.
Bununla birlikte Khemili, geçmişte dişleriyle ilgili problemler yaşadığını ve doktorunun ona sigara içtiği için ağzında kemik kaybı olduğunu söylediğini belirtti. Bununla birlikte ismini açıklamayan başka bir kadın ise Covid-19'a yakalamasından birkaç hafta sonra dondurma yerken birden bire bir dişinin ağrı hissetmeden ağzından düştüğünü söyledi.
Bununla birlikte Khemili, geçmişte dişleriyle ilgili problemler yaşadığını ve doktorunun ona sigara içtiği için ağzında kemik kaybı olduğunu söylediğini belirtti. Bununla birlikte ismini açıklamayan başka bir kadın ise Covid-19'a yakalamasından birkaç hafta sonra dondurma yerken birden bire bir dişinin ağrı hissetmeden ağzından düştüğünü söyledi.
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