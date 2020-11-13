Koronavirüsün görülmediği 10 ülke!

Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle 52 milyonu aşkın kişi enfekte oldu, 1 milyon 200 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi. Koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamazken, vaka sayıları da hızla artıyor.

Koronavirüs dünya geneline yayılmış olsa da henüz virüsün ulaşmadığı bazı ülkeler de var.

Web Tekno, koronavirüsün henüz görülmediği 10 ülkeyi yazdı:



Kiribati, Büyük Okyanus üzerinde bulunan bir ada ülkesi. Güneşin ilk doğduğu, günün ilk başladığı, yılın ilk değiştiği ülke olarak bilinen Kiribati’de bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadığı biliniyor. Ada ülkelerinin giriş ve çıkışları kapatarak pandemiden etkilenmemeleri normal karşılanan bir durum.



Pasifik Okyanusu üzerinde bulunan Marshall Adaları onlarca ada ve yüzlerce adacıktan oluşuyor. Pandeminin ilk günlerinde sınırlarını kapatan ülkede, bugüne kadar hiçbir vakaya rastlanmadı. Hatta koronavirüs olan ülkelerden gelen yük gemileri ve tankerler bile ülkeye alınmadan önce 14 gün açıkta bekletildikten sonra ülkeye kabul ediliyor.



Büyük Okyanus üzerinde bulunan Mikronezya, yüzlerce adadan oluşan bir ülke. Pek çok kişi tarafından adı bile bilinmeyen bu ülke federatif bir yönetim yapısına sahip. Ülkede bugüne kadar hiçbir COVID - 19 vakasına rastlanmadı. Şu an oradaki insanlar, sahip oldukları bilinmezliğin keyfini sağlıklı kalarak sürdürüyorlar.



Nauru, Güney Pasifik bölgesinde bulunan kendi halinde küçük bir ada ülkesi. Günümüzde cumhuriyet ile yönetilen Nauru’nun kuruluşunda adada yaşayan 12 kabilenin etkisi var. Adada bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadı ve durumun bu şekilde devam edeceği düşünülüyor.



Büyük Okyanus’un güney bölümünde küçük bir ada ülkesi olan Palau, pandeminin ilk günlerinde sınırlarını kapattığı için ülkede bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Ancak ülkenin temel geçim kaynağı turizm olduğu ve ülkeye girişler kapalı olduğu için bu süreçte büyük bir ekonomik kayba uğramıştır.



Büyük Okyanus üzerinde bulunan onlarca adadan oluşan Samoa’da bugüne kadar hiçbir COVID - 19 vakasına rastlanmamıştır. Ülke kendi içinde politik nedenlerden dolayı ikiye ayrılmış durumda olduğu için bir bölgeye gelebilecek olan virüsün, diğer bölgeye ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle bir vaka olsa bile kolay kolay yayılım gerçekleşmeyeceği söyleniyor.



Birleşik Krallık ülkelerinden biri olan Solomon Adaları, Büyük Okyanus’un güney bölgesinde bulunan adalardan oluşan bir ülkedir. Benzer ülkelere göre daha kalabalık bir nüfusa sahip olmasına rağmen ülke, pandeminin ilk günlerinden beri giriş ve çıkışları kısıtladığı için bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.



Birleşik Krallık ülkelerinden biri olan ve krallıkla yönetilmekte olan Tonga, Büyük Okyanus üzerinde bulunan onlarca adadan oluşan bir ülkedir. Pek çok ada ülkesi gibi Tonga da pandeminin ilk günlerinden itibaren ülkeye giriş ve çıkışları kısıtladığı için ülkede bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.



Büyük Okyanus üzerinde bulunan mercan adalarından oluşan bir ülke olan Tuvalu, dünyanın her yerine uzak olduğu için pek turistik bir bölge değil, hatta küresel ısınmanın etkileri nedeniyle önümüzde yıllarda sular altında kalacağı düşünülüyor. Uzak olmasının tek iyi yanı olsa gerek, ülkede bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadı.



Pasifik Okyanusu’nun güneyinde bulunan adalardan oluşan bir ülke olan Vanuatu’da bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ancak pek çok turizm ülkesi gibi Vanuatu’da pandemi sürecinden etkilendi ve ülke tarihindeki en büyük ekonomik küçülmelerden birini yaşadı.

