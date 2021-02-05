Koronavirüsün aşı takvimi? Kim ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı takvimi üzerinden bu süreçte öncelik tanınarak aşılanacak grupların listesini yayınladı.

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan takvime göre Sağlık Çalışanları sonrası 85 üstü, 80 üstü ve ardından 75 yaş üstü vatandaşlara öncelik verildi. Aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken 65 yaş üstü vatandaşların aşılama sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bakan Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak;

"İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs aşılamasında ikinci aşamada ise hizmetin sürdürülmesi için gerekli öncelikli sektörler aşılanacak. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı çalışanları ile kritik görevde bulunan kişiler aşılanacak. İkinci grubun diğer aşamaları ise şöyle…

Üçüncü aşamada ise artık yaş kriterine geçilecek. İlk olarak 40-49 yaş arası bireyler aşılacak daha sonra yaşlar azaltılarak son etapta 18-29 yaş arası kişiler aşı olacak.

4. ve son aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar aşı olabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele kapsamında aşıların tedarik ve uygulanmasının planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir." ifadesini kullandı.

