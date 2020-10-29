Koronavirüsü bu kadar bulaşıcı yapan ikinci bir yol tespit edildi

2019'un aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar toplam vaka sayısı 44 milyonu geçti. Virüs etkisini kaybetmek yerine bulaşıcılığını arttırmaya devam ediyor.



Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi ile Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde çalışan araştırmacıların önderliğinde yapılan çalışma ile virüsün hücrelerimize girmede kullandığı başka bir yolu daha ortaya çıktı.

Yürütülen çalışmada, nöropilin-1 adı verilen bir almacın (reseptör), koronavirüse dokularımıza bulaşırken yardım ettiği keşfedilmiş. Bu özel protein, burun boşluğunu kaplayan hücrelerde nispeten bolca yer alıyor. Bu sayede virüsün hücrelerimize yerleşmesi, çoğalması ve daha sonra yeni bir konağa yayılması da kolaylaşıyor.

Bu tip moleküler maymuncuklar, her iki SARS koronavirüsünün de akciğerlerimizi kaplayan dokudan, sindirim sistemimize kadar vücutlarımızda bulunan geniş bir doku çeşitliliğine neden bu kadar zarar verdiğini çok iyi açıklıyor.

Helsinki Üniversitesi'nde virüsbilimci olan Ravi Ojha, şöyle söylüyor:



Kendisi de Helsinki Üniversitesi'nde virüsbilimci olan Olli Vapalahti ise şöyle aktarıyor:



Hayatını kaybetmiş COVID-19 hastalarından alınan ve nöropilin-1 ifade eden doku örneklerine yakından bakılınca, şüpheler artmış. Farelerin yer aldığı bir deney, virüsün sinir sistemimize girişine yardım etmede almacın rolünün onaylanmasına yardımcı olmuş.

"Çalışmamızın başlangıç noktası, 2003 yılında çok daha ufak bir salgına yol açan SARS-CoV koronavirüsü ile SARS-CoV-2'nin; aynı ana reseptör ACE2'yi kullanıyor olsalar bile neden böyle farklı bir şekilde yayıldığı sorusuydu."

"Eski akrabasıyla karşılaştırıldığı zaman yeni koronavirüs, yüzey proteinlerinde 'fazladan bir parça' kazanmış ki bunlar; Ebola, HIV ve diğer virüslerin yanısıra yüksek oranda patojenik kuş gribi soyları gibi insanları mahveden pek çok virüsün dikenlerinde de bulunuyor."

