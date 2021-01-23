Koronavirüsü bir dakikada yok eden burun spreyi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın geliştirdiği nanoteknolojik solüsyonların SARS Cov-2 virüsünü 1 dakikada yok ettiği tespit edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) anti mikrobiyal etkinlik analizleri yapılan solüsyon, sprey olarak kullanıma sunuldu.

Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın projesi, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın, Tibbi Genetik ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişgin’in katkıları ile geliştirilerek sprey ürün haline getirildi. ‘Geoxyn’ adı ile eczanelerde satılmaya başlayan ürün, ilk etapta gıda takviyesi grubunda ruhsatlandırıldı. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihazlar Kurumu tarafından tıbbi cihaz statüsünde burun spreyi ruhsatlanırken, ağız spreyinin ise ruhsatlanma aşamasında olduğu belirtildi.



Opr. Dr. Ahmet Ümit Sabancı, “Solüsyonun anti bakteriyel etkinliği olduğunu Cüneyt hocamla birlikte gösterdik ve bu solüsyonu pandeminin başlamasıyla beraber diğer etkileriyle bir yola sokabilir miyiz diye düşündük. Covid-19 üzerine çalışmaya karar verdik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda virüsün 1 dakika içerisinde öldürüldüğü görüldü. Bunun üzerine yeni bir ağız ve burun spreyi, koruyucu cihaz geliştirmeyi düşündük. Daha sonra bunları uyumluluk testlerine gönderdik. Yaptığımız çalışmalarda ağız ve burun dokusu üzerinde hem virüsü öldürdüğü hem de iyileştirdiği tespit edildi. Virüsün bulaşma noktalarının ağız ve burun olduğu biliniyor. Kısa sürede virüsün ölmesi demek, hücrenin içine girişini engellemek. Bunu kullandığımızda virüsün sayısını azaltır. Bulaşımı da engellerse bizim için iyi bir koruyucu olur" diye konuştu.



Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, “Geliştirilen ürünün Covid-19 virüsü üzerinde etkili olacağını düşündüm ve direkt Ümit Bey’i aradım ve serüvenimiz başladı. Çalışmamızda Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Agantem Genetik Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişkin ile birlikte koronavirüsü 1 dakika içinde öldürdüğünü gösterdik. Bunu gösterirken de en önemlisi insanın kendi hücrelerine, mukozada bulunan epitel hücrelerine zarar vermediğini gösterdik. Hatta bu hücreleri iyileştirici bir etkisi olduğunu da gösterdik. Dolayısıyla bu, insan hücrelerine zarar vermediği için güvenle kullanılabileceği anlamına geliyor” dedi.

