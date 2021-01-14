Koronavirüsü atlatanlardan 6 ay sonra ortaya çıkan sağlık sorunları

Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da Covid-19 tespit edilen 1700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü. Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, Covid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, altı ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada altı ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, Covid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Covid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

