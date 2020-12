Koronavirüsteki korkunç rant!

Dünya, bir yıldır Çin'in Wuhan kentinden çıkıp tüm dünyayı adeta açık cezaevine çeviren koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor. Ancak sürekli yeni metodlar deneyen ülkeler hala koronavirüs salgınıyla tam olarak nasıl mücadele edeceğini bilememenin telaşı içerisinde. Yer yer umut dolu açıklamalar gelse de pandemi sürecinin ne zaman biteceği uzmanlar tarafından da tam olarak bilinmemekte. Bu da pandemi sürecinde dönen korkunç rantın ne derece büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Konuyla ilgili odatv'den Birgül Göker Perdisa, koronavirüsteki rantı üzerine çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Perdisa, "Hayal bile edemeyeceğimiz paraların döndüğü koronavirüs rantı, büyük ölçüde hastaneler ve ilaç firmaları çevresinde dönüyor. Ancak kimi oteller de bu ranttan pay kapıyor" açıklamasında bulunarak, "Maskeler, PCR testleri, ilaçlar, hastaneye yatırılanlar, otellerde karantinada tutulanlar derken koronavirüsten kazanan kazanana!" ifadelerini kullandı.

İşte Birgül Göker Perdisa'nın 'Hayal bile edemeyeceğimiz koronavirüs rantı' başlıklı yazısı:

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan 10 aralık tarihli haberin başlığı şöyle: “ Fahrettin Koca’nın hastanesi koronavirüs test fiyatlarını üçe katladı”. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nde 805 TL’ye PCR testi yapıldığına yönelik fiş paylaşmıştı. Oysa ki, yine Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu PCR testi tavan ücreti 250 TL.

Maskeler, PCR testleri, ilaçlar, hastaneye yatırılanlar, otellerde karantinada tutulanlar derken koronavirüsten kazanan kazanana! Avrupa'da da durum farklı değil. Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ndeki uygulamalara bakalım.



Koronavirüs nedeniyle San Raffaele’de ve İtalya’daki diğer tüm hastanelerde her türlü cerrahi müdahele, kanser hastalarına yönelik terapiler ile diğer tedaviler en aza indirildi. Hastane hizmetlerinin neredeyse tamamı koronavirüse ayrılmış durumda. Milano’daki özel San Raffaele Hastanesi’nde PCR testinin ücreti 90 avro. Günde 500-600 kişiye test yapılmış olsa, bu hastanenin sadece test nedeniyle aylık kazancı yaklaşık 1.5 milyon avro.

San Raffele, “Evde bakım ve Kovid-19 tanısı” paketi de sunuyor. Ancak bu paket koronavirüs tedavisini içermiyor. Ya peki, ne var bu uygulamada? 15 dakikalık telefonla danışma hizmeti: ücreti ise 90 avro. Danışman doktor bu 15 dakikalık görüşmede, telefonun diğer ucundaki kişinin gerçek bir teşhise ihtiyacı olup olmadığına karar veriyor. Şayet danışman doktor, konuştuğu kişinin teşhise ihtiyacı olduğuna karar verirse, devreye bu 450 avroluk “koronavirüs tanı paketi” giriyor. Bu tanı paketi kan tahlili, evde göğüs röntgeni, satürasyon ölçümü ve son kez uzaktan tıbbi konsültasyon hizmetlerini içeriyor. Telefondaki kişi, hastanenin bu hizmetinden yararlanmayı kabul ederse 450 avro’yu 24 saat içinde ödemek zorunda. Ayrıca tahliller sonunda tanı için hazırlanacak sağlık raporu da kişinin evine postayla 9 avro karşılığında gönderiliyor.

Tüm bu yukarıda saydığımız ücretler, San Raffele hastanesine koronavirüs tanısı için ödeniyor. Tahliller sonucunda kişi pozitif çıkarsa, tedavi ücreti ne kadar dersiniz? O da hastaya uygulanacak tedaviye göre, bir sonraki aşamada tespit ediliyor.



Öncelikle hemen şunu belirtelim, İtalya’da 20 bölge ve her bölgenin de bir başkanı ve meclisi var. Merkezi hükümütten bağımsız olarak bu bölgelerin kendi gelirleri ve harcamaları var. Bölge yönetimleri özellikle de sağlık ve eğitim konularında Roma’dan bağımsız kararlar alabiliyorlar.

Bölgesel yönetimler her koronavirüs hastası için, bir tür tazminat olarak, hastanelere günlük 2 bin avro ödeme yapıyor. Bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşan kişi de İtalyan Sivil Savunma Dairesi’nin eski başkanı, şimdinin Lombardia, Marche ve Sicilya bölgelerinin koronavirüs danışmanı Guido Bertolaso: “Her yoğun bakımdaki koronavirüs hastası için, bölge yönetimleri hastanelere günlük 2000 avro ödeme yapıyor. Yoğun bakımda değilse şayet hasta, durumuna göre 1500 ya da 1000 avro ödeniyor.”

Bertolaso’nun verdiği bu rakamları dikkate alarak, ANAC (Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu)’nun yayımlamış olduğu verilere baktığımızda, bölgesel yönetimlerden hastanelere aktarılan paraların büyüklüğü çok açık bir şekilde görülüyor.



ANAC, şubattan 30 Nisan 2020’ye kadar olan verileri dikkate alarak hazırlamış bu tabloyu. Buna göre, Toscana bölgesinde 30 Nisan itabariyle 9 bin 553 koronavirüs hastasına karşılık, Bölge Yönetimi Toscana hastanelerine toplam 376 milyon 698 bin 216 avro aktarmış. Campania bölgesinde yine nisan sonu itabariyle 4 bin 423 hastaya karşılık 337 milyon 512 bin 245 avro ödenmiş. Emilia Romagna bölgesinde 25 bin 436 hastaya karşılık 350 milyon 321 bin 703 avro ödeme yapılmış hastanelere. Lombardia bölgesinde ise nisan sonuna kadar kayda geçirilmiş 75 bin 732 hastaya karşılık hastanelere 392 milyon 141 bin 362 avro verilmiş.

Koronavirüs salgınının hala devam ettiğini göz önünde bulundurduğumuzda, hastanelerin bu miktarlarla yetinmeyip kat kat fazlasını almaya devam ettiklerini anımsatalım hemen. Görünen o ki, en azından haziran 2021’e kadar, bu danışıklı dövüş devam edecek, aşı kampanyalarıyla birlikte daha da artarak devam edecek.

Hayal bile edemeyeceğimiz paraların döndüğü koronavirüs rantı, büyük ölçüde hastaneler ve ilaç firmaları çevresinde dönüyor. Ancak kimi oteller de bu ranttan pay kapıyor. Oteller müşterilerinin koronavirüs karantinasında olduğunu bildirdikleri takdirde devletten para alıyorlar. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum üç aşağı beş yukarı bu.

İşte bu yüzden, Türkiye’nin tersine, İtalya’da devlet kurumlarınca duyurulan yüksek koronavirüs hasta rakamlarına inanmama eğilimi var. Kalp krizinden öleni, tümör nedeniyle hayatını kaybedeni vs koronavirüsten öldü diye duyuruyorlar.