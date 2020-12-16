Koronavirüste yürek burkan haber! 5 günde 4 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aynı aileden 4 kişi, koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle 5 gün içinde hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, karısı Belgiya ve babası Gazi Öztürk, 4 gün içerisinde art arda hayatlarını kaybetti.

Ayrıca vefat eden muhtar Öztürk'ün annesi de 5. gün yaşamını yitirirken kızının ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

