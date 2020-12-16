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Koronavirüste yürek burkan haber! 5 günde 4 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'de 5 gün içinde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 16.12.2020, 23:41
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aynı aileden 4 kişi, koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle 5 gün içinde hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, karısı Belgiya ve babası Gazi Öztürk, 4 gün içerisinde art arda hayatlarını kaybetti.
Ayrıca vefat eden muhtar Öztürk'ün annesi de 5. gün yaşamını yitirirken kızının ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Koronavirüse yakalanan Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, karısı Belgiya ve babası Gazi Öztürk, 4 gün içerisinde art arda hayatlarını kaybetti.
Ayrıca vefat eden muhtar Öztürk'ün annesi de 5. gün yaşamını yitirirken kızının ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
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