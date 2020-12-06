Koronavirüste korkutan gelişme: Tüm antikorlardan kurtuldu

1.5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsle ( Covid-19) mücadele için zamanla yarış ve aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, antikorlara yakalanmayan bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi.

Nature Dergisi'nin haberine göre, ABD'deki Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi uzmanları, antikorlara yakalanmayan ve mutasyona uğramış bir Covid-19 virüsünün varlığına işaret etti.

Merkez, antikorların bağlanmasını, yani laboratuvar şartlarında oluşturulan ve tedavinin bir unsuru olarak hastalarda uygulaması, engelleyebilecek tüm Covid-19 mutasyonlarının haritasını çıkardı.

Bir dizi mutasyonun, virüsün hücrelere girmek için kullandığı reseptör bağlama alanı (RBD) adı verilen bir protein segmentini etkilediği ortaya çıktı.

Bu mutasyonlardan biri, virüsü tüm antikor kokteylinden gizlerken, diğerleri üç antikordan birinden kurtulmayı başardı.

Uzmanlar, bu değişikliklerin bir kısmının Covid-19 ile enfekte olmuş kişilerde yaygın olduğunu ancak Hollanda ve Danimarka'da antikor dizisinin tümüne direnen bir mutasyonun tespit edildiğini kaydetti.

