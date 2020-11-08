Koronavirüste ezber bozan araştırma: Etkisiz hale getiriyor

Soğuk algınlığıyla savaşmak için vücudun ürettiği bazı antikorların Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 korona virüsünü de etkisiz hale getirebildiği belirlendi. Milliyet gazetesinin haberine göre, İngiltere'de University College London ve Francis Crick Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, soğuk algınlığıyla savaşmak için vücudun ürettiği bazı antikorların Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 korona virüsünü de etkisiz hale getirebildiğini ortaya koydu.

2011 yılına kadar uzanan korona virüs salgını başlamadan önce alınan 300 kan örneğindeki antikorları inceleyen uzmanlar, yetişkinlerin yaklaşık yüzde beşinin çok yönlü antikorlara sahip olduğunu buldu. 16 yaşından küçük bir grupta bu oranın yüzde 44'e kadar çıktığı belirtildi.

Bilimsel 'Science' dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı olan Francis Crick Enstitüsü'nden Kevin Ng, "Sonuçlarımız, çocukların çapraz reaktif antikorlara sahip olma olasılığının yetişkinlerden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bunun nedenini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak çocukların diğer korona virüslere daha düzenli maruz kalmasına bağlı olabilir. Çocuklarda gözlemlediğimiz bu yüksek seviyeler, Kovid-19 ile ciddi şekilde hasta olma olasılıklarının neden daha düşük olduğunu açıklamaya da yardımcı olabilir" dedi.

Öte yandan, uzmanlar, soğuk algınlığının ve söz konusu antikorların kovid-19'a karşı bağışıklık kazandıracağının garantisi olmadığı konusunda da uyardı.

