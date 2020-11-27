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Koronavirüste en güvenli uçak koltuğu hangisi?
Koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artıyor. Peki salgında en güvenli uçak koltuğu hangisi?
GÜNDEM 27.11.2020, 08:39
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Tüm dünyada koronavirüs salgını hızla artıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre şu ana kadar dünyada 60 milyonu aşkın kişi salgına yakalanmış durumda. 1 milyon 400 bini aşkın kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.
Salgın nedeniyle çok sayıda ülkede tedbirler alınmış durumda. Yeni kurallara uyulsa da salgına yakalanma endişesi bitmiyor. Virüs kapma olasılığı olan yerlerden biri de uçak yolculuğu. Peki uçakta yolculuk yapmak zorundaysanız en güvenli koltuk hangisi?
Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, salgın sürecinde uçakla yolculuk yapılacaksa cam kenarına oturmak gerekiyor.
Uçağa binen herkesin bir şekilde koridordan yürümek zorunda olduğunu ifade eden Charles Gerba, sadece koronavirüs için değil diğer enfeksiyonlar için de koridor tarafının riskli olduğuna dikkat çekiyor.
Yapılan araştırmanın bir numaralı ismi olan Prof. Howard Weiss, cam kenarının diğer her şeyden önce hareketli alandan bir metre kadar uzak olduğunu belirtiyor.
Cam kenarının güvenli sayılabilmesi için maske ve el temizliği gibi diğer tedbirlerin de alınmış olması gerektiğine vurgu yapılıyor.
Yolcuların tek başına maske ve el temizliğine dikkat etmesi ise yeterli değil. Havayolu şirketlerinin de uçakları mutlaka havalandırması gerekiyor.
Havayolu şirketleri tarafından yapılan açıklamalarda ise uçakların güvenli olduğu savunuluyor.
Salgın nedeniyle çok sayıda ülkede tedbirler alınmış durumda. Yeni kurallara uyulsa da salgına yakalanma endişesi bitmiyor. Virüs kapma olasılığı olan yerlerden biri de uçak yolculuğu. Peki uçakta yolculuk yapmak zorundaysanız en güvenli koltuk hangisi?
Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, salgın sürecinde uçakla yolculuk yapılacaksa cam kenarına oturmak gerekiyor.
Uçağa binen herkesin bir şekilde koridordan yürümek zorunda olduğunu ifade eden Charles Gerba, sadece koronavirüs için değil diğer enfeksiyonlar için de koridor tarafının riskli olduğuna dikkat çekiyor.
Yapılan araştırmanın bir numaralı ismi olan Prof. Howard Weiss, cam kenarının diğer her şeyden önce hareketli alandan bir metre kadar uzak olduğunu belirtiyor.
Cam kenarının güvenli sayılabilmesi için maske ve el temizliği gibi diğer tedbirlerin de alınmış olması gerektiğine vurgu yapılıyor.
Yolcuların tek başına maske ve el temizliğine dikkat etmesi ise yeterli değil. Havayolu şirketlerinin de uçakları mutlaka havalandırması gerekiyor.
Havayolu şirketleri tarafından yapılan açıklamalarda ise uçakların güvenli olduğu savunuluyor.
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