Koronavirüste ani ölüm riski! Bilim insanlarından dikkat çeken uyarı

Hollanda ve Belçikalı bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, K vitamininin eksikliği koronavirüsteki tehlikeyi tetikleyebileceğini açıkladı.

Bilim insanlarına göre, elastik lifleri tahribattan koruyan MGP proteininin aktivitesinden sorumlu K vitamininin eksikliği, corona virüste daha ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri olmanın yanı sıra, vasküler esnekliğin azalmasına neden olan komplikasyonlara yol açabiliyor.

Vücut, hasarı iyileştirmek için kan damarlarının duvarlarında kan pıhtıları oluşturuyor, bu durum kan dolaşımının bozulmasına ve hatta ani ölüme neden olabiliyor.

YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİ KULLANILMALI

K vitamini ayrıca, kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen ve kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein S'yi aktive ediyor. Bununla birlikte K vitamini eksikliği, koronavirüs ciddi komplikasyonlara ve ani ölüme neden olan vasküler hasara ve tromboz oluşumuna yol açabiliyor.

İzvestiya gazetesinin bilim insanlarının bulgularına ilişkin görüşüne başvurduğu Rus uzmanlar, K vitamininin koronavirüste önemli bir rol oynayabileceğini kabul ederek, vücudun bu maddenin gerekli normunu korumak için, yağlı peynir, süt ve tereyağının yanı sıra daha fazla yeşil sebze tüketilmesini tavsiye etti.

