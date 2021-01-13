Koronavirüste 13 Ocak Çarşamba verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı 13 Ocak Çarşamba gününe dair koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre, vefat sayısı 173 olurken, vaka sayısı 9 bin 554 olarak duyuruldu.

12 Ocak verilerine göreyse, 179 bin 208 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını yitirdi.

10 bin 13 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 555 bin 992'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285, vefat sayısı 23 bin 152, ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu.



