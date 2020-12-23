Koronavirüsle ilgili tedirgin eden açıklama: 10 kat arttı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kış aylarında havanın soğuması ile birlikte koronavirüsün yaşam ömrünün 10 kat arttığını ve buna göre önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Kara konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz sıcaklıktan ve güneş ışığından bu virüsün etkilendiğini söylemiştik. Eskiden masa üstünde belki 1-2 dakikada hatta 30 saniyede güneş varsa etkinliğini kaybediyordu. Şimdi bu süre mevsimin kışa dönmesi havanın soğuması nedeniyle belki 5 dakikaya çıkıyor. Diyelim ki bende virüs var. Ben masamda konuşurken, öksürürken çıkarttığım virüs önceden 1 dakika bile canlı kalamazken belki şimdi 10 dakika canlı kalıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Okulların açılması için ise ara tatilde rakamlara bakılıp ona göre karar verilmesi gerektiğini aktaran Prof Dr Kara, "Bugün için baktığımızda bizim ivedilikle rakamların düşmesini sağlamamız lazım" yorumunu yaptı.

