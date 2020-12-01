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Koronavirüse yeni tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve bu akşamdan itibaren uygulanacağını bildirdi.

GÜNDEM 01.12.2020, 07:27
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Koronavirüse yeni tedbirler
Mart ayından bu yana koronavirüs salgınıyla mücadele eden Türkiye’de, Nisan ayında uygulamaya konan tedbirlerin yaz aylarında gevşetilmesi pahalıya mâl oldu.   Günlük 30 bine yaklaşan vaka sayısı yeniden tedbir almaya zorladı.
Avrupa’nın en yüksek vaka sayısına ulaşan Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma, “Yeni tedbirleri almaya mecburuz” açıklamasının ardından gözler dün Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrilmişti. 15.00’te başlayan ve 4 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı.
Hafta içi her gün 21.00’den 05.00’e  kadar  sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle alınan kısıtlama kararlarını şöyle sıraladı:
*Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları için cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabah 05.00’e kadar uygulanacak. Hafta içi ise saat 21.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
*Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışında olacak.
*Lokantalar, paket servis dışında hizmet veremeyecek.
*65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu ulaşım kullanamayacak.
*Ana sınıfı vb. eğitim kurumlarının hizmetlerine ara verilecek.
*Cenaze namazları ve nikâhlar en fazla 30 kişi ile yapılabilecek.
*Evlerde mevlit, taziye gibi bir araya gelinecek etkinlikler yapılamayacak.
*AVM girişinde HES kodu zorunlu olacak.
*Kamu kuruluşlarında mesai 10.00 - 16.00 arasında olacak.
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