Son Dakika
Koronavirüse yakalanmıştı! Ahmet Davutoğlu’nun sağlık durumu nasıl?
Koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor. Davutoğlu, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 29.11.2020, 17:35
27 Kasım'da koronavirüs testinin pozitif çıkan ve evde tedavisi süren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sağlık durumu nasıl soruları sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ahmet Davutoğlu, koronavirüs tedavisinin ikinci gününde sağlık durumunun iyi olduğunu ev karantinasının sürdüğünü belirtti.
Sağlık durumuyla ilgili Twiter hesabından takipçilerine bilgi veren Ahmet Davutoğlu, “Hastalık sürecimde arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Genel durumum iyi. Doktorlarımın tavsiyelerine uyarak evde istirahat ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum” ifadelerini paylaştı.
Hastalık sürecimde arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Genel durumum iyi. Doktorlarımın tavsiyelerine uyarak evde istirahat ediyorum Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum.
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 29, 2020
Hastalık sürecimde arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Genel durumum iyi. Doktorlarımın tavsiyelerine uyarak evde istirahat ediyorum Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum. pushfn('ads'); — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 29, 2020
Sağlık durumuyla ilgili Twiter hesabından takipçilerine bilgi veren Ahmet Davutoğlu, “Hastalık sürecimde arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Genel durumum iyi. Doktorlarımın tavsiyelerine uyarak evde istirahat ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum” ifadelerini paylaştı.
Hastalık sürecimde arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Genel durumum iyi. Doktorlarımın tavsiyelerine uyarak evde istirahat ediyorum Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum.
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 29, 2020
Hastalık sürecimde arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Genel durumum iyi. Doktorlarımın tavsiyelerine uyarak evde istirahat ediyorum Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum. pushfn('ads'); — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 29, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|9
|20
|4. Kasımpaşa
|10
|15
|5. Gaziantep FK
|10
|15
|6. Başakşehir
|10
|14
|7. Karagümrük
|9
|13
|8. Beşiktaş
|8
|13
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Rizespor
|9
|12
|11. Malatyaspor
|9
|12
|12. Hatayspor
|7
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Göztepe
|8
|11
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|8
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Adana Demirspor
|10
|18
|4. İstanbulspor
|10
|18
|5. Tuzlaspor
|9
|18
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|21
|2. Tottenham
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|10
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. Man City
|9
|15
|9. West Ham
|9
|14
|10. Wolverhampton
|9
|14
|11. Leeds United
|10
|14
|12. Newcastle
|10
|14
|13. M. United
|8
|13
|14. Arsenal
|9
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. West Bromwich
|10
|6
|18. Burnley
|9
|5
|19. Fulham
|9
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|9
|14
|9. Elche
|9
|13
|10. Deportivo Alaves
|11
|13
|11. Athletic Bilbao
|9
|12
|12. Valencia
|11
|12
|13. Getafe
|9
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Levante
|10
|8
|19. Huesca
|11
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
Sayfalar Tümü