Koronavirüse yakalanmıştı! Ahmet Davutoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

27 Kasım'da koronavirüs testinin pozitif çıkan ve evde tedavisi süren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sağlık durumu nasıl soruları sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ahmet Davutoğlu, koronavirüs tedavisinin ikinci gününde sağlık durumunun iyi olduğunu ev karantinasının sürdüğünü belirtti.



Sağlık durumuyla ilgili Twiter hesabından takipçilerine bilgi veren Ahmet Davutoğlu, “Hastalık sürecimde arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Genel durumum iyi. Doktorlarımın tavsiyelerine uyarak evde istirahat ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum” ifadelerini paylaştı.



Hastalık sürecimde arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Genel durumum iyi. Doktorlarımın tavsiyelerine uyarak evde istirahat ediyorum Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum.

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 29, 2020





Hastalık sürecimde arayıp soran, dua eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Genel durumum iyi. Doktorlarımın tavsiyelerine uyarak evde istirahat ediyorum Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum. pushfn('ads'); — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 29, 2020

