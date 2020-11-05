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Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın sağlık durumunu açıkladı
Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı son açıklamada tedavisinin tamamlandığını duyurdu.
GÜNDEM 05.11.2020, 12:55
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kovid-19 tedavisi hakkında son durumunu paylaştı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan İbrahim Kalın "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.
30 Ekim'de Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve belediye başkanları da koronavirüse yakalanmıştı. Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu da Pazar günü koronavirüs tedavisi sırasında hayatını kaybetmişti.
Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 5, 2020
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan İbrahim Kalın "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.
30 Ekim'de Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve belediye başkanları da koronavirüse yakalanmıştı. Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu da Pazar günü koronavirüs tedavisi sırasında hayatını kaybetmişti.
Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 5, 2020
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