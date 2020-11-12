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Koronavirüs'e yakalanan devlet başkanı hastaneye kaldırıldı!
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM 12.11.2020, 10:03
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Zelenskiy'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Ukrayna medyasında yer alan habere göre Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastaneye kaldırıldı. Başkanlık ofisinin, konuyla ilgili sorulara cevap vermediği açıklandı.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti.
Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse COVID-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna medyasında yer alan habere göre Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastaneye kaldırıldı. Başkanlık ofisinin, konuyla ilgili sorulara cevap vermediği açıklandı.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti.
Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse COVID-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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