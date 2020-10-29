Koronavirüse yakalanan CHP'li başkan hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalandığını ve ailesi ile birlikte karantinaya girdiğini açıklayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan yeni açıklama geldi.
GÜNDEM 29.10.2020, 17:03
Geçen günlerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 24 Ekim'de ''Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz” açıklaması yapmıştı.
Akpolat, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedavisinin hastanede devam ettiğini bildirdi.
İşte Akpolat'ın Twitter'dan yaptığı açıklama:
“Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek #YaşasınCumhuriyet”
Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek #YaşasınCumhuriyet?? https://t.co/CKBtoHb3wE pic.twitter.com/Me5EwQ9zwU
— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 29, 2020
Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek #YaşasınCumhuriyet?? https://t.co/CKBtoHb3wE pic.twitter.com/Me5EwQ9zwU — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 29, 2020
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 24 Ekim'de ''Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz” açıklaması yapmıştı.
Akpolat, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedavisinin hastanede devam ettiğini bildirdi.
İşte Akpolat'ın Twitter'dan yaptığı açıklama:
“Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek #YaşasınCumhuriyet”
Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek #YaşasınCumhuriyet?? https://t.co/CKBtoHb3wE pic.twitter.com/Me5EwQ9zwU
— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 29, 2020
Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek #YaşasınCumhuriyet?? https://t.co/CKBtoHb3wE pic.twitter.com/Me5EwQ9zwU — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 29, 2020
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