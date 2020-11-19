Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Temasta bulunanlar...

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinin Belediye Başkanı Vedat Öztürk durumunun iyi olduğunu belirterek "benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

PCR testinin pozitif çıktığı öğrenilen Belediye Başkanı Vedat Öztürk, koronavirüse yakalandığını sosyal medya duyurdu.

Öztürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisi ile temazta bulunanlara test yaptırmalarını istedi. Belediye başkanı Vedat Öztürk'ün paylaşımı şu şekilde;

"Korona virüs salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi, şu an için endişelenilecek bir şey yok. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Görüşmek üzere, hizmet yolunda en kısa zamanda mücadelemize devam edeceğiz"

