Koronavirüse rağmen Trump balkon konuşması yaptı

Henüz koronavirüsten kurtulup kurtulmadığı bilinmeyen Trump Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'ndeki kalabalığa seslendi. Kalabalığın maske taktığı ama sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

Beyaz Saray'da kampanya konuşması yapmadığını belirten Trump, “Harika hissediyorum. Buna barışçıl protesto diyebiliriz” dedi.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Trump'ın cumartesi günü itibariyle rutin işlerine dönebileceğini açıklamıştı.

Cuma akşamı FOX TV'de konuşan ABD Başkanı yeniden koronavirüs testi olduğunu açıklamış ancak sonucu bilmediğini söylemiş ancak hala ilaç aldığını ve kendisini çok güçlü hissettiğini ifade etmişti.

Trump, Pazartesi günü Florida eyaletinde bir miting düzenlemeyi planlıyor.

Rakibi Joe Biden ise Trump’ın negatif test sonucu almadan seçim kampanyalarına devam etmesiyle ilgili olarak, “Bol şans. Ben olsam, maske takmazsan ve mesafeyi korumazsan mitinge gelmezdim” dedi.

