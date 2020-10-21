Koronavirüse karşı yeni önlem! Britanyalı uzman açıkladı

Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi'nden Martin Addy, diş fırçalamanın Covid-19’e karşı bir önlem olabileceğini söyledi.

Diş hekimliği profesörü Addy, diş macunlarının el yıkamak için önerilen maddelerle aynı kimyasalları içerdiğini belirterek virüsün ağızdan girmesi durumunda onu yok edebileceğini iddia etti. Daha sonra profesör, diş macununun ağızdaki viral yükü azaltabildiğini bu sayede de virüsün yayılımını önleyebileceğini ekledi.

Daily Mail'in haberine göre, Addy, kişilerin dışarı çıkmadan hemen önce dişlerini fırçalamaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Diş macununun etkisi üç ila 5 saat arası devam ediyor. Böylece diş fırçalama, tükürükteki viral yükü veya ağıza giren virüslerin neden olduğu enfeksiyonu azaltabilir.Profesör sonrasında yüz maskesi ve el yıkama gibi diş fırçalamanın da teşvik edilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Daha önce, Oxford Kovid-19 Kanıt Hizmet Ekibi (Oxford Covid-19 Evidence Service Team) üyeleri yaptıkları çalışmalarda, maruz kalınan virüsün miktarının da önemli olduğunu, az dozda virüse maruz kalmanın hastalığın şiddetini düşürdüğünü söylemişti. Araştırmacılar, başlangıçtaki bu virüs miktarının, bir hastanın virüsü ne kadar yayabileceği konusunda da etkili olduğunu eklemişti.

