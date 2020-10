Koronavirüse karşı o ilaç umut oldu! Kan pıhtılaşmasını önlüyor

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılırken son günlerde soğuk algınlığı ile birlikte vaka sayılarında artış yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün şuanki kaynağının Avrupa olduğunu açıklarken ilaç firmalarıda aşı çalışmalarını sürdürüyor. Salgının başlangıcından bu yana sadece deksametazonun ve remdesivir ilacının durumu kritik koronavirüs hastalarında ölüm riskini sınırlı bir şekilde azalttığı kanıtlandı. ABD'de yapılan son araştırma aspirinin koronavirüs hastalarında ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koyarak umut verdi.



ABD’de faaliyet gösteren Maryland Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, hemen hemen her hastalığın tedavisinde kullanılan aspirinin koronavirüs hastalarının tedavisinde yardımcı olabileceğini duyurdu.

Aspirin ayrıca dünyanın birçok yerinde temin edilebiliyor ve fiyatı da oldukça ucuz.



“Anesthesia and Analgesia” adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar 412 koronavirüs hastasını inceledi. Koronavirüse yakalanan hastaların dörtte birinin hastaneye yatırılışlarının ilk gününden itibaren günlük olarak 80 miligram aspirin verildi. Buna göre, aspirin verilen hastaların yüzde 43'ünün daha az yoğun bakıma alındığı ve yüzde 40'ının da daha az ventilatöre ihtiyaç duyduğu tespit edildi.

Bununla birlikte, bilim insanları aspirin alan hastaların ölüm riskinin, almayanlara göre yüzde 47 oranında azalttığını söyledi.

Araştırmanın yazarı Doktor Jonathan Chow, koronavirüse karşı aspirinin en etkili ilaç olabileceğini belirtti. Chow çalışmanın önemini şu sözlerle vurguladı:



Ancak, bilim insanları, Kovid-19'a karşı riski yükselten yaş, cinsiyet, ırk, kilo ve kronik hastalıkların varlığı gibi faktörlerin de hesaba katıldığında aspirinin olumlu etkisinin değişmediğini bildirdi. Aspirin alan ve kontrol grubunda yer alan Kovid-19 hastalarının benzer kanama risklerine sahip olduğu aktarıldı.



Uzmanlar, Aspirin’in kanı sulandırarak her 3 koronavirüs hastasından birinin ölümüne neden olan kan pıhtılaşmasını (tromboz) önlediğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan, Dr. Micheal Mazzefi, “Aspirin’in kan inceltici etkisinin Kovid-19 hastalarında ani kan pıhtılaşmasını engellediğini düşünüyoruz. Bu yüzden Kovid-19 teşhisi olan hastaların doktora danışarak Aspirin almalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan bilim insanları henüz koronavirüsün neden kan pıhtılaşmasına sebebiyet verdiğini çözebilmiş değil.

“Çalışmamızın sonuçlarını doğrulamak için bir klinik deneme gerçekleştireceğiz. Bulgularımızın doğrulanması halinde aspirin, dünya genelinde Kovid-19’a karşı kullanılan en etkin ilaca dönüşebilir"