Koronavirüse karşı 'aç-kapa' taktiği!

Koronavirüs vakalarının tüm Türkiye’de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.

Yapılan toplantılarda, İstanbul ve Marmara bölgesi başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı.

Çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle, kapalı mekanlarda 'toplu buluşmadan' kaynaklandığı ifade ediliyor.

İllerde, apartmanlar ve sitelerin bahçelerindeki toplanma alanlarına yasak getirilmesi, bunun denetiminin apartman ve site yönetimlerine verilmesi planlanıyor.

Köy konakları da bu çerçevede değerlendirilecek ve muhtarın sorumluluğunda toplanılması yasaklanacak.

Büyükşehirlerdeki vaka sayısındaki ciddi artış nedeniyle, gerekli olması durumunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı da dahil 'kesmelere' başvurulabileceği, ancak bunun daha sonraki aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre şehirler seyahat yasağı da son aşamada başvurulacak önlemler arasında sıralanıyor. Uzmanlar "Salgınla mücadele dinamik bir süreç, gelişmelere bakarak yeni kararlar alınabilir. Buna aç-kapa taktiği diyoruz" dediler.

Toplantılara katılan uzmanlara göre koronavirüs, tüm dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık gösteriyor. Ölüm oranları ilk dönemki kadar yüksek değil ama, bulaşma çok fazla. Avrupa ülkelerindeki yayılım hızı, aynı bantta olan Türkiye’yi de etkileyecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kötüyü geride bırakmış değiliz, daha kötü günlere gidebiliriz. Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok, yani baştan beri giderek artıyor. Salgın devam ediyor, hem bulaşıyor hem hastalandırıyor hem öldürüyor" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özlü, vakaların sadece İstanbul ve Türkiye’de artmadığını, dünya genelinde de bir artışın söz konusu olduğunu belirterek son tabloyu şöyle aktardı:

Dünyada son zamanlarda, salgının başladığından bu yana en büyük vaka sayıları yeni görülmeye başlandı. Günlük vaka sayılarını 200-300'e düşüren Avrupa ülkelerinde bile 25-30 bin vaka var. Çünkü bu virüs açık havada daha az bulaşıyor. Şimdi tatil dönüşü insanlar kapalı yerlerde vakit geçirmeye başladılar. Virüs kapalı ortamlarda, iyi havalandırılmayan ortamlarda ve kalabalıklarda daha çok bulaşıyor. Havalar soğudukça bulaşma riski artacak. Özellikle yeme-içme alanlarında, restoran ve kafelerde insanlar maskelerini de çıkardıkları için oralarda mesafeye de dikkat edilmiyor ve kalabalıklaşma oluyor ve bulaşma çok kolay oluyor.

