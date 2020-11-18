Koronavirüs yoğunluğu! Ege Üniversitesi askıya aldı 

Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde poliklinik hizmetleri yeni tip Koronavirüs ( Covid-19) tedbirleri çerçevesinde durduruldu.

Poliklinik hizmetlerinin durdurulduğu tüm hastalara Başhekimlik tarafından kısa mesaj gönderilerek duyuruldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinin gönderdiği mesaj ise şu şekilde:

"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı 18 Kasım sabahından itibaren pandemi servisleri dışında tüm poliklinik hizmetleri (Randevulu hastalar da dahil) durduruldu."

