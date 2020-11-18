Koronavirüs yoğunluğu! Ege Üniversitesi askıya aldı
Ege Üniversitesi'nde Koronavirüs yoğunluğundan dolayı poliklinik hizmetleri durduruldu
GÜNDEM 18.11.2020, 22:01
Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde poliklinik hizmetleri yeni tip Koronavirüs ( Covid-19) tedbirleri çerçevesinde durduruldu.
Poliklinik hizmetlerinin durdurulduğu tüm hastalara Başhekimlik tarafından kısa mesaj gönderilerek duyuruldu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinin gönderdiği mesaj ise şu şekilde:
"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı 18 Kasım sabahından itibaren pandemi servisleri dışında tüm poliklinik hizmetleri (Randevulu hastalar da dahil) durduruldu."
Poliklinik hizmetlerinin durdurulduğu tüm hastalara Başhekimlik tarafından kısa mesaj gönderilerek duyuruldu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinin gönderdiği mesaj ise şu şekilde:
"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı 18 Kasım sabahından itibaren pandemi servisleri dışında tüm poliklinik hizmetleri (Randevulu hastalar da dahil) durduruldu."
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