Koronavirüs yasakları ne zaman bitiyor? Uzman isim tarih verdi
Sağlık Bakanlığı'nda yetkili bir isim, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yasak kararlarının ne zaman biteceği konusunda bilgi verdi.
GÜNDEM 17.01.2021, 21:06
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Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemlerde gevşemeye gidilmesi bekleniyor. Vatandaşlar "Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? Restoranlar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor.
Konuyla ilgili bir çok tarih ortaya atılırken HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan, Sağlık Bakanlığı'nda yetkin bir isim tarih verdi.
Sarıkaya, o yetkin ismin kendisine, okulların ve restoranların açılacağı tarih olarak 15 Mart'ı işaret ettiğini yazdı.
Sarıkaya, gündemdeki "15 Şubat" tarihi için ise uzmanların umutlu konuşmadığını belirtti.
Konuyla ilgili bir çok tarih ortaya atılırken HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan, Sağlık Bakanlığı'nda yetkin bir isim tarih verdi.
Sarıkaya, o yetkin ismin kendisine, okulların ve restoranların açılacağı tarih olarak 15 Mart'ı işaret ettiğini yazdı.
Sarıkaya, gündemdeki "15 Şubat" tarihi için ise uzmanların umutlu konuşmadığını belirtti.
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