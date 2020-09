Koronavirüs ve grip birleşirse ne olur? Cevap çok ürkütücü!

İngiltere’de devlete bağlı Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), 20 Ocak ve 25 Nisan tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta hem koronavirüs (Covid-19) hem de grip için test edilen yaklaşık 20 bin kişinin verilerini inceledi. Araştırmacılari pandeminin başlangıcından Mayıs ayına kadar yapılan testlerin sadece hastanelerle sınırlı olduğunu ve araştırmaya konu olan, Covid-19 hastalarının orta ve şiddetli semptomlara sahip hastalar olduğunu vurguladı.

Çalışmada 58 kişinin hem koronavirüs hem de grip enfeksiyonuna aynı anda sahip olsuğu tespit edildi. ntv'de yer alan bilgiye göre, araştırmacılar, her iki hastalığı olan kişilerin sayısı az olsa da, çift-enfekte olanlarda ölüm riskinin genel nüfusa kıyasla yaklaşık altı kat (5,92) daha fazla olduğunu açıkladı.

Diğer taraftan, sadece Covid-19 ile enfekte olanlara kıyasla her iki virüsü de taşıyan hastaların ölüm riskinin 2,3 kat daha yüksek olduğu bulundu.

Uzmanlar, çift enfeksiyonu olan kişilerin yüzde 43'ünün, sadece Covid-19 için pozitif olanların yüzde 27'sinin hayatını kaybettiğini belirtti. Grip için ise ölüm oranı yüzde 4,8 olarak açıklandı. Bununla birlikte araştırma ekibi testler tüm popülasyona değil, en hasta insanlara yönelik olduğu için, çalışmadaki ölüm oranlarının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.Diğer taraftan, araştırmacılar gribin özellikle yaşlı yetişkinlerde, çok küçük çocuklarda ve KOAH, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve multipl skleroz gibi altta yatan sağlık sorunları olan kişilerde ciddi sağlık problemleri yarattığı uyarısını yaptı. Aynı durumun Covid-19 için de geçerli olduğunu belirten uzmanlar, risk grubunda olan kişilerin grip aşısı olması konusunda çağrı yaptı.



İngiltere Kamu Sağlığı Direktörü Profesör Yvonne Doyle, 'Grip ve Covid-19’un ikisine birden yakalanırsanız başınız çifte belada demektir. Ve bu enfeksiyonların her ikisine de yakalanma olasılığı en yüksek olan kişiler, zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle ciddi sonuçlar yaşayacak kişiler olabilir. Lütfen bu kış kendinizi gribe karşı koruyun” ifadelerini kullandı.