Koronavirüs vaka sayısında son durum: 3 bini geçti

Güncel verilere göre, son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 93 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 10 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 348 bin 804'e çıktı.

Toplam test sayısı 15 milyon 893 bin 833'e ulaştı. Hasta sayısı 407 bin 939, vefat sayısı 11 bin 326, ağır hasta sayısı 3 bin 356 oldu.

