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Koronavirüs testi pozitif çıkanlar ne yapmalı?

Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekorlar geliyor. Uyarı üstüne uyarı gelirken yeni koronavirüs tedbirleri de açıklandı. Peki testi pozitif çıkanlar ne yapmalı?

GÜNDEM 02.12.2020, 09:59
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Koronavirüs testi pozitif çıkanlar ne yapmalı?
 ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde görülen  koronavirüs salgını hem ülkemizde hem de dünyada etkisini sürdürüyor.
Sıkılaştırılan tecrit önlemlerine rağmen günlük ölüm sayıları günden güne artış kaydederek rekor kırmaya devam ediyor.
Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle başlayan hastalık için sert tedbirler ve uyarılar da gündemde.
Covid-19 teşhisi konulan kişi kadar evin diğer fertlerine bulaştırma ihtimali olmakla birlikte bulaştırmama ihtimali de var. 
Bundan dolayı bulaştırmama ihtimalini ve ondan sonra bulaştırabileceği gerçeği nedeniyle hasta olan birey ve hasta yakınlarının mutlaka uyması gereken bazı kurallar var.
* Hasta olan kişi mutlaka bir odada izole olmalı* Hasta olan kişi sürekli maske takmalı* Evdeki diğer kişiler de sürekli maske takmalı* İzole olunan oda sık sık havalandırılmalı* Diğer aile fertleri tarafından odaya giriş çıkışlar minimuma indirilmeli* Mümkünse hasta kişi yemeğini izole olduğu odada yalnız yemeli* Yemek nedeniyle veya başka bir nedenle maskesini çıkardığı zamanlar odada kimse olmamalı* Yemek sonrasında da oda hemen havalandırılmalı* Karantinanın devam ettiği 14  gün boyunca evin diğer fertleriyle teması en aza indirmeli* Hastanın kullanacağı mutfak aletleri ayrı olmalı* Hastanın kullandığı çarşaf, nevresim, kıyafet gibi özel eşyalarla da fiziksel temas sağlandıktan sonra mutlak surette eller  belirtilen usullerde yıkanmalı. El hijyeni bu noktada çok önemlidir.* Aynı ev ortamında bu kurallara yüzde yüz uymak zor olsa da, ailenin diğer fertlerini korumak adına olabildiğince özen gösterilmeli. Kritik konu sadece maske korunmak için yetmiyor ama kurallar kişinin karşısındakini korumaya yeterli gelmektedir.
* Kişi test yaptırdıktan ve test sonucu  pozitif çıktıktan sonra kişiye tedavisi boyunca kullanması gereken ilaçlar topluca veriliyor ve bu ilaçların bitimine kadar Halk Sağlığı ekipleri günlük olarak hastanın durumunu sorguluyor.
* Karantina esnasında pek çok hasta ağırlaşmadan iyileşecektir ama düşük oranda bir takım hasta da ağırlaşabilir. Ev karantinasında olan hastalarda; nefes darlığı, yüksek ateş, genel durumda bozulma göründüğü takdirde teşhisin konulduğu merkez başvurmaları gerekir.
* Hastanın 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra PCR teyidi yapılır. PCR sonucu negatif çıkar ve aile içinde başka pozitif vaka veya belirti saptanmadığı takdirde karantina sonlanır. Ve kişi normal hayatına devam eder.
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: 
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
* El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.* Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.* Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).* Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir* Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.* Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.* Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.* Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.* Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
60 yaş üstü olanlarCiddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:Kalp hastalığıHipertansiyonDiyabetKronik Solunum yolu hastalığıKanser gibi
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