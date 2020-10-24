Koronavirüs testi pozitif çıkan İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajları

Koronavirüs ( Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bir bilgi de Amerikan Hastanesinden geldi. Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmamoğlu'nun dün saat saat 22.00'de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvurduğu belirtilerek, "Yapılan incelemede Kovid-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir." denildi.

Sıklıkla test yaptırdığını söyleyen İmamoğlu, hastanede odasından çektiği video mesaj ile sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Sizleri çok seviyorum, kendinize dikkat edin." mesajını verdi.Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Ekrem İmamoğlu için sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, " Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz. Sağlığına kavuşarak, bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz." denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendim. Ekrem İmamoğlu'na ve tüm koronavirüs tedavisi gören hastalara acil şifalar dilerim.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Geçmiş olsun Ekrem İmamoğlu başkanım. Acil şifalar diliyorum.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Acil şifa diliyorum Sn. İmamoglu. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim.

Esenler Belediye Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: Koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun temennimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: Koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.Detaylar geliyor...

