Koronavirüs test ücreti ne kadar? Covid-19 PCR test ücreti 2020
Korona aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? sorularının yanı sıra koronavirüs test ücreti ne kadar? olacak sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, merak edilen detaylar...
GÜNDEM 07.12.2020, 10:42
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki artış aşı çalışmalarına da hız verdi.
Şimdi ise tüm gözler Korona aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Koronavirüs test ücreti ne kadar? sorularının cevaplarına çevrilmiş durumda.
Peki, korona aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak?
Koronavirüs test ücreti ne kadar olacak?
Koronavirüs ile ilgili test ücretleri bir çok hastaneye göre değişiklik gösterirken Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.
Korona aşısı 11 Aralık’ta vurulmaya başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" açıklamasında bulunmuştu
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi.
Şimdi ise tüm gözler Korona aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Koronavirüs test ücreti ne kadar? sorularının cevaplarına çevrilmiş durumda.
Peki, korona aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak?
Koronavirüs test ücreti ne kadar olacak?
Koronavirüs ile ilgili test ücretleri bir çok hastaneye göre değişiklik gösterirken Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.
Korona aşısı 11 Aralık’ta vurulmaya başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" açıklamasında bulunmuştu
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi.
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