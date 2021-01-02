Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? Korona sonucu öğrenme sayfası

Koronavirüs salgını belirtisi gösteren ve hastanelerde test yaptıran vatandaşlar sonuçları nasıl öğreneceklerini sorguluyor.

Salgın belirtisi olup da test yaptıran vatandaşlar sonuçları e nabız sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

Vatandaşlar test esnasında verilen barkod numarası, pasaport numaraları veya TC Kimlik Numarasıyla E-Nabız sisteminden test sonuçlarını alabilecekler.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden görülebilir.

Test sırasında verilecek olan barkod numarasıyla, pasaport numarasıyla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

e-Nabız sistemi vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin sağlık verilerine internet veya mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır.

Telefonunuza indireceğiniz e-Nabız uygulaması ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.

